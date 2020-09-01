В Украине уже 123 тыс. случаев COVID-19, за сутки - опять более 2 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине на 8:45 1 сентября зафиксировано уже более 123 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - в очередной раз более 2 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 123 303 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 088 инфицированных, что несколько меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2605 человек, из них 48 - за последние сутки.
Обновленных данных по выздоровевших нет, по состоянию на 31 августа выздоровели от болезни уже 57 114 человек.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.