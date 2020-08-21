В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки обнаружили в Черновицкой области - 208 и Тернопольской области - 185. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 185, в Харьковской области - 184, в Ивано-Франковской области - 172, в Одесской области - 170, во Львовской области - 162 и в городе Киеве - 156 случаев", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 100643 случая коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 2106 случаев, выздоровели от болезни - 51078 человек (+637 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2184 человека (+23 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая обл - 3478 (+73);
▪️ Волынская обл - 4989 (60);
▪️ Днепропетровская обл - 1894 (+21);
▪️ Донецкая обл - 1183 (+27);
▪️ Житомирская обл - 2695 (+98);
▪️ Закарпатская обл - 6771 (+109);
▪️ Запорожская обл - 1234 (+21);
▪️ Ивано-Франковская обл - 7462 (+172);
▪️ Кировоградская обл - 751 (+2);
▪️ г. Киев - 11328 (+156);
▪️ Киевская обл - 4805 (+78);
▪️ Львовская обл - 12793 (+162);
▪️ Луганская обл - 213 (+9);
▪️ Николаевская обл - 912 (+19);
▪️ Одесская обл - 5578 (+170);
▪️ Полтавская обл - 614 (+20);
▪️ Ровенская обл - 8238 (+147);
▪️ Сумская обл - 1124 (+46);
▪️ Тернопольская обл - 4301 (+185);
▪️ Харьковская обл - 7033 (+184);
▪️ Херсонская обл - 329 (8);
▪️ Хмельницкая обл - 1828 (60);
▪️ Черновицкая обл - 8505 (+208);
▪️ Черкасская обл - 1219 (+19);
▪️ Черниговская обл - 1366 (+52).
Напомним, в Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2106.