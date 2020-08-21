В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Черновицкой области - 208, в Тернопольской области - 185, в Харьковской области - 184, в Ивано-Франковской области - 172, в Одесской области - 170, во Львовской области - 162 и в городе Киеве - 156 случаев", - сказал Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 100643 случая коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 2106 случаев, выздоровели от болезни - 51078 человек (+637 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 2184 человека (+23 за сутки).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая обл - 3478 (+73);

▪️ Волынская обл - 4989 (60);

▪️ Днепропетровская обл - 1894 (+21);

▪️ Донецкая обл - 1183 (+27);

▪️ Житомирская обл - 2695 (+98);

▪️ Закарпатская обл - 6771 (+109);

▪️ Запорожская обл - 1234 (+21);

▪️ Ивано-Франковская обл - 7462 (+172);

▪️ Кировоградская обл - 751 (+2);

▪️ г. Киев - 11328 (+156);

▪️ Киевская обл - 4805 (+78);

▪️ Львовская обл - 12793 (+162);

▪️ Луганская обл - 213 (+9);

▪️ Николаевская обл - 912 (+19);

▪️ Одесская обл - 5578 (+170);

▪️ Полтавская обл - 614 (+20);

▪️ Ровенская обл - 8238 (+147);

▪️ Сумская обл - 1124 (+46);

▪️ Тернопольская обл - 4301 (+185);

▪️ Харьковская обл - 7033 (+184);

▪️ Херсонская обл - 329 (8);

▪️ Хмельницкая обл - 1828 (60);

▪️ Черновицкая обл - 8505 (+208);

▪️ Черкасская обл - 1219 (+19);

▪️ Черниговская обл - 1366 (+52).

Напомним, в Украине уже более 100 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2106.