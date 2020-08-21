У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Чернівецькій області – 208, у Тернопільській області – 185, у Харківській області – 184, в Івано-Франківській області – 172, в Одеській області – 170, у Львівській області – 162 та у місті Києві – 156 випадків", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 100643 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу — 2106 випадків, одужало від хвороби — 51078 осіб (+637 за добу), померло через наслідки хвороби — 2184 особи (+23 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька обл — 3478 (+73);

▪️ Волинська обл — 4989 (+60);

▪️ Дніпропетровська обл — 1894 (+21);

▪️ Донецька обл — 1183 (+27);

▪️ Житомирська обл — 2695 (+98);

▪️ Закарпатська обл — 6771 (+109);

▪️ Запорізька обл — 1234 (+21);

▪️ Івано-Франківська обл — 7462 (+172);

▪️ Кіровоградська обл — 751 (+2);

▪️ м. Київ — 11328 (+156);

▪️ Київська обл — 4805 (+78);

▪️ Львівська обл — 12793 (+162);

▪️ Луганська обл — 213 (+9);

▪️ Миколаївська обл — 912 (+19);

▪️ Одеська обл — 5578 (+170);

▪️ Полтавська обл — 614 (+20);

▪️ Рівненська обл — 8238 (+147);

▪️ Сумська обл — 1124 (+46);

▪️ Тернопільська обл — 4301 (+185);

▪️ Харківська обл — 7033 (+184);

▪️ Херсонська обл — 329 (+8);

▪️ Хмельницька обл — 1828 (+60);

▪️ Чернівецька обл — 8505 (+208);

▪️ Черкаська обл — 1219 (+19);

▪️ Чернігівська обл — 1366 (+52).

Нагадаємо, в Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106.