У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби за минулу добу виявили у Чернівецькій області – 208 та Тернопільській області - 185. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстровано: у Чернівецькій області – 208, у Тернопільській області – 185, у Харківській області – 184, в Івано-Франківській області – 172, в Одеській області – 170, у Львівській області – 162 та у місті Києві – 156 випадків", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 100643 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу — 2106 випадків, одужало від хвороби — 51078 осіб (+637 за добу), померло через наслідки хвороби — 2184 особи (+23 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька обл — 3478 (+73);
▪️ Волинська обл — 4989 (+60);
▪️ Дніпропетровська обл — 1894 (+21);
▪️ Донецька обл — 1183 (+27);
▪️ Житомирська обл — 2695 (+98);
▪️ Закарпатська обл — 6771 (+109);
▪️ Запорізька обл — 1234 (+21);
▪️ Івано-Франківська обл — 7462 (+172);
▪️ Кіровоградська обл — 751 (+2);
▪️ м. Київ — 11328 (+156);
▪️ Київська обл — 4805 (+78);
▪️ Львівська обл — 12793 (+162);
▪️ Луганська обл — 213 (+9);
▪️ Миколаївська обл — 912 (+19);
▪️ Одеська обл — 5578 (+170);
▪️ Полтавська обл — 614 (+20);
▪️ Рівненська обл — 8238 (+147);
▪️ Сумська обл — 1124 (+46);
▪️ Тернопільська обл — 4301 (+185);
▪️ Харківська обл — 7033 (+184);
▪️ Херсонська обл — 329 (+8);
▪️ Хмельницька обл — 1828 (+60);
▪️ Чернівецька обл — 8505 (+208);
▪️ Черкаська обл — 1219 (+19);
▪️ Чернігівська обл — 1366 (+52).
Нагадаємо, в Україні вже понад 100 тис. випадків COVID-19, за добу - 2 106.