В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано в Киеве - 118, Львовской области - 126, Ровенской области - 96, Ивано-Франковской области - 87 и Харьковской области - 74", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что количество новых случаев COVID-19, которые фиксируют каждый день, не уменьшается и сегодня зафиксировано 972.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине выявлено 62 823 случая коронавирусной болезни COVID-19: новых - 972, в общем выздоровели - 34886 человек (+886 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 1571 человек (+ 20 за сутки), подозрения получили - 113 589 человек (1 334 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2462 случая;
▪️ Волынская область - 3446 случаев;
▪️ Днепропетровская область - 1302 случая;
▪️ Донецкая область - 830 случаев;
▪️ Житомирская область - 1670 случаев;
▪️ Закарпатская область - 4706 случаев;
▪️ Запорожская область - 712 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 3852 случая;
▪️ Кировоградская область - 689 случаев;
▪️ г. Киев - 7396 случаев;
▪️ Киевская область - 3421 случай;
▪️ Львовская область - 8588 случаев;
▪️ Луганская область - 118 случаев;
▪️ Николаевская область - 536 случаев;
▪️ Одесская область - 2749 случаев;
▪️ Полтавская область - 378 случай;
▪️ Ровенская область - 5399 случаев;
▪️ Сумская область - 397 случаев;
▪️ Тернопольская область - 2604 случая;
▪️ Харьковская область - 3277 случаев;
▪️ Херсонская область - 218 случаев;
▪️ Хмельницкая область - 1021 случай;
▪️ Черновицкая область - 5485 случаев;
▪️ Черкасская область - 888 случаев;
▪️ Черниговская область - 679 случаев.
Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.