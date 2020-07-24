У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у місті Києві, а також у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстровано у місті Києві - 118, Львівській області - 126, Рівненській області - 96, Івано-Франківській області - 87 та Харківській області - 74", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що кількість нових випадків COVID-19, які фіксують щодня, не зменшується і сьогодні зафіксовано 972.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19: нових - 972, загалом одужало - 34 886 осіб (+886 за добу), померло через наслідки хвороби - 1 571 особа (+20 за добу), підозри отримали - 113 589 осіб (+1 334 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2462 випадки;
▪️ Волинська область — 3446 випадків;
▪️ Дніпропетровська область — 1302 випадки;
▪️ Донецька область — 830 випадків;
▪️ Житомирська область — 1670 випадків;
▪️ Закарпатська область — 4706 випадків;
▪️ Запорізька область — 712 випадків;
▪️ Івано-Франківська область — 3852 випадки;
▪️ Кіровоградська область — 689 випадків;
▪️ м. Київ — 7396 випадків;
▪️ Київська область — 3421 випадок; 
▪️ Львівська область — 8588 випадків;
▪️ Луганська область — 118 випадків;
▪️ Миколаївська область — 536 випадків;
▪️ Одеська область — 2749 випадків;
▪️ Полтавська область — 378 випадок;
▪️ Рівненська область — 5399 випадків;
▪️ Сумська область — 397 випадків;
▪️ Тернопільська область — 2604 випадки;
▪️ Харківська область — 3277 випадків;
▪️ Херсонська область — 218 випадків;
▪️ Хмельницька область — 1021 випадок;
▪️ Чернівецька область — 5485 випадків;
▪️ Черкаська область — 888 випадків;
▪️ Чернігівська область — 679 випадків.

Нагадаємо, в Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972.

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