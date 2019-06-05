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В Минздраве назвали причины отказа в подписании декларации с врачом

В Минздраве назвали причины отказа в подписании декларации с врачом

Киев  •  УНН

 • 42389 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Врач может отказать в подписании электронной декларации пациенту, в частности, в случае, если у него уже есть оптимальное количество пациентов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает УНН.

Согласно документам, врач, оказывающий первичную медицинскую помощь (ПМД), может отказаться от дальнейшего ведения пациента, если тот не выполняет медицинских предписаний или правил внутреннего трудового распорядка поставщика ПМД, но только при условии, что это не будет угрожать жизни пациента и здоровью населения.

Приказ Минздрава № 503 также определяет, что врач может отказаться подписывать декларацию с пациентом, если у врача уже есть оптимальное количество деклараций. Для терапевта - это 2000 деклараций, семейного врача - 1800, педиатра - 900.

В то же время, врач не имеет права отказывать пациенту в принятии декларации:

  • из-за места регистрации, поскольку пациент имеет право выбрать врача, который предоставляет ПМД, независимо от зарегистрированного места жительства, хотя врач может обратить внимание пациента на возможные проблемы в логистике, поскольку к медикам пациенты обращаются не только за медицинской помощью, но и за справками, направлением к другим специалистам и тому подобное;
  • из-за возраста, пола, социального статуса, материального положения или других характеристик пациента (конечно, исключение составляют случаи, когда с педиатром хотят подписать декларации взрослые или наоборот - родители хотят подписать декларацию для ребенка с терапевтом);
  • из-за истории болезни пациента: люди, имеющие хронические или иные заболевания, подписывают декларации на равных условиях;
  • из-за того, что у человека нет паспорта, поскольку чтобы подписать декларацию о выборе врача, любой человек, который на законных основаниях находится на территории Украины, может подать временное удостоверение гражданина Украины; вид на жительство в Украине; удостоверение беженца; удостоверение личности, нуждающейся в дополнительной защите;
  • из-за того, что человек является временно перемещенным лицом, поскольку для ВПЛ нет никакой преграды, чтобы подписать декларацию с выбранным врачом, независимо от места регистрации.

Напомним, медицинские учреждения первичного звена, с врачами которых заключили декларации украинцы, получили около 9 млрд грн от Национальной службы здоровья на лечение пациентов.

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