У МОЗ назвали причини для відмови у підписанні декларації з лікарем

КИЇВ. 5 червня. УНН. Лікар може відмовити в підписанні декларації з пацієнтом, зокрема, у випадку, якщо у нього вже є оптимальна кількість пацієнтів. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, передає УНН.