Нацслужба здоров’я вже виплатила близько 9 млрд грн за пацієнтів з деклараціями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Медичні установи первинної ланки, з лікарями яких уклали декларації українці, отримали близько 9 млрд грн від Національної служби здоров’я на лікування пацієнтів. Про це повідомив голова Національної служби здоров’я України Олег Петренко під час засідання Кабінету міністрів, передає кореспондент УНН.
“За 9 місяців роботи Національна служба здоров’я на умовах договорів виплатила вже 8,9 млрд грн за тих пацієнтів, які обрали свого лікаря в закладах первинки”, — зазначив Петренко.
За його словами, кількість лікарів первинної ланки, які вже є в системі охорони здоров’я і з якими НСЗ вже готова підписати декларацію, складає близько 22 тисяч, з них у місті працює близько 15 тисяч, у сільській місцевості — близько 7,5 тисяч. Крім того, 7288 лікарів (або 33%), які набрали оптимальну кількість пацієнтів — 900 для педіатрів, 1800 для сімейного лікаря і 2000 — для терапевта.
Нагадаємо, в Україні з 2020 діятиме єдиний медичний простір.