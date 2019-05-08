Нацслужба здоров’я вже виплатила близько 9 млрд грн за пацієнтів з деклараціями

“За 9 місяців роботи Національна служба здоров’я на умовах договорів виплатила вже 8,9 млрд грн за тих пацієнтів, які обрали свого лікаря в закладах первинки”, — зазначив Петренко.

За його словами, кількість лікарів первинної ланки, які вже є в системі охорони здоров’я і з якими НСЗ вже готова підписати декларацію, складає близько 22 тисяч, з них у місті працює близько 15 тисяч, у сільській місцевості — близько 7,5 тисяч. Крім того, 7288 лікарів (або 33%), які набрали оптимальну кількість пацієнтів — 900 для педіатрів, 1800 для сімейного лікаря і 2000 — для терапевта.

Нагадаємо, в Україні з 2020 діятиме єдиний медичний простір.



