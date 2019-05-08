Нацслужба здоровья уже выплатила около 9 млрд грн за пациентов с декларациями
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Медицинские учреждения первичного звена, с врачами которых заключили декларации украинцы, получили около 9 млрд грн от Национальной службы здоровья на лечение пациентов. Об этом сообщил председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"За 9 месяцев работы Национальная служба здоровья на условиях договоров выплатила уже 8,9 млрд грн за тех пациентов, которые выбрали своего врача в учреждениях первички", - отметил Петренко.
По его словам, количество врачей первичного звена, которые уже есть в системе здравоохранения и с которыми НСЗ уже готова подписать декларацию, составляет около 22 тысяч, из них в городе работает около 15 тысяч, в сельской местности - около 7500. Кроме того, 7288 врачей (или 33%), которые набрали оптимальное количество пациентов - 900 для педиатров, 1800 для семейного врача и 2000 - для терапевта.
Напомним, в Украине с 2020 года будет действовать единое медицинское пространство.