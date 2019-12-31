В Москве задержали всех активистов, требовавших освободить политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В центре Москвы полицейские 31 декабря задержали 13 участников одиночных пикетов в поддержку политзаключенных. Об этом сообщила одна из задержанных, редактор студенческого журнала DOXA Мария Безверхая, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Участники акции по очереди стояли в пикете с плакатом: "Я тоже хочу праздника. Отпускайте политзаключенных! Delo212.ru". Когда одну из активисток с применением силы задержали полицейские, остальные участники акции пошли в автозак. В результате задержали всех участников протеста.
Всего в автозаке находилось около 30 человек. Кроме активистов, там были мигранты, у которых забрали паспорта. Задержанных отвезли в отдел внутренних дел "Троицкое" в Новой Москве.
Напомним, ранее в Москве во время митингов задержали более 3 тысяч человек.