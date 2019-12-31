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У Москві затримали всіх активістів, які вимагали звільнити політв'язнів

У Москві затримали всіх активістів, які вимагали звільнити політв'язнів

Київ • УНН

 • 9989 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У центрі Москви поліцейські 31 грудня затримали 13 учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів. Про це повідомила одна із затриманих, редактор студентського журналу DOXA Марія Безверха, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

Учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: "Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів! delo212.ru". Коли одну з активісток із застосуванням сили затримали поліцейські, інші учасники акції пішли в автозак. В результаті затримали всіх учасників протесту.

Всього в автозаку перебувало близько 30 осіб. Крім активістів, там були мігранти, у яких забрали паспорти. Затриманих відвезли у відділ внутрішніх справ "Троїцьке" у Новій Москві.

Нагадаємо, раніше під час мітингів у Москві були затримані близько 3 тисяч осіб.

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