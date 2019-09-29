У Москві знову збирається акція протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У неділю 29 вересня на проспекті Сахарова в Москві відбудеться узгоджений мітинг проти політичних репресій, на підтримку фігурантів "московської справи" і справи Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Про це повідомляє МБХ Медіа, передає УНН.
Повідомляється, що організатором мітингу виступає Лібертаріанська партія Російської Федерації.
Як пише "Радіо Свобода", протягом десяти днів перед мітингом проходили поодинокі пікети біля будівлі Адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити в'язнів "московської справи".
Пікети солідарності пройдуть і в низці інших міст Росії.
Як повідомляв УНН, в Москві з липня проходили акції за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму. Після акції 27 липня СК РФ порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це рішення було розкритиковано правозахисниками і політичними експертами. Під час мітингів у Москві були затримані близько 3 тисяч осіб.