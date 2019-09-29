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У Москві знову збирається акція протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У неділю 29 вересня на проспекті Сахарова в Москві відбудеться узгоджений мітинг проти політичних репресій, на підтримку фігурантів "московської справи" і справи Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Про це повідомляє МБХ Медіа, передає УНН.

У Москві знову збирається акція протесту

Повідомляється, що організатором мітингу виступає Лібертаріанська партія Російської Федерації.

Як пише "Радіо Свобода", протягом десяти днів перед мітингом проходили поодинокі пікети біля будівлі Адміністрації президента в Москві з вимогою звільнити в'язнів "московської справи".

Пікети солідарності пройдуть і в низці інших міст Росії.

Як повідомляв УНН, в Москві з липня проходили акції за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму. Після акції 27 липня СК РФ порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це рішення було розкритиковано правозахисниками і політичними експертами. Під час мітингів у Москві були затримані близько 3 тисяч осіб.

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