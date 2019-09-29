В Москве вновь собирается акция протеста

Сообщается, что организатором митинга выступает Либертарианская партия Российской Федерации.

Как пишет “Радио Свобода”, в течение десяти дней перед митингом проходили одиночные пикеты у здания Администрации президента в Москве с требованием освободить узников “московского дела”.

Пикеты солидарности пройдут и в ряде других городов России.

Как сообщал УНН, в Москве с июля проходили акции за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение было раскритиковано правозащитниками и политическими экспертами. Во время митингов в Москве были задержаны около 3 тысяч человек.