В Москве началась серия акций протеста

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 64709 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 80660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125463 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135769 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125103 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127479 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129738 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151074 просмотра

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КИЕВ. 17 августа. УНН. В центре российской столицы Москвы на проспекте Сахарова начался митинг партии КПРФ за честные выборы. Параллельно, на Бульварном кольце в 14 часов начнётся серия одиночных пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Митинг на проспекте Сахарова организован коммунистической партией и согласован с властями. По состоянию на 12 часов по Москве на него пришли около 3 тысяч человек. На акции выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ранее заявлявший, что несогласованная с властями акция 27 июля была "оскалом оранжевой проказы".

Акция на Бульварном кольце​ организована муниципальными депутатами Ильёй Азаром, Андреем Моревым и Еленой Филиной. Серия одиночных пикетов запланирована у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.

По этому маршруту депутаты планировали провести марш до митинга коммунистов на Сахарова, но мэрия им в этом отказала. После этого организаторы пытались согласовать массовые пикеты по маршруту, но чиновники не согласились и не это.

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако иногда полиция задерживает их участников, придумывая для этого другие обоснования.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Это решение было раскритиковано правозащитниками и политическими экспертами.

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