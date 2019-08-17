У Москві почалася серія акцій протесту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У центрі російської столиці Москви на проспекті Сахарова розпочався мітинг партії КПРФ за чесні вибори. Паралельно, на Бульварному кільці о 14 годині розпочнеться серія одиночних пікетів на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму і підозрюваних в участі в масових заворушеннях на акції 27 липня, повідомляє УНН з посиланням на Радио Свобода.
Мітинг на проспекті Сахарова організований комуністичною партією і узгоджений з владою. Станом на 12 годину за Москвою на нього прийшли близько 3 тисяч осіб. На акції виступив лідер КПРФ Геннадій Зюганов, який раніше заявляв, що неузгоджена з владою акція 27 липня була "оскалом помаранчевої прокази".
Акція на Бульварному кільці організована муніципальними депутатами Іллею Азаром, Андрієм Морєвим і Оленою Філіною. Серія одиночних пікетів запланована біля пам'ятників Висоцькому на Страсному бульварі, Шухова на Стрітенському бульварі і Крупської на площі Стрітенських воріт.
За цим маршрутом депутати планували провести марш до мітингу комуністів на Сахарова, але мерія їм у цьому відмовила. Після цього організатори намагалися узгодити масові пікети за маршрутом, але чиновники не погодилися і не це.
Одиночні пікети не вимагають узгодження з владою, однак іноді поліція затримує їхніх учасників, придумуючи для цього інші обґрунтування.
Акції опозиції в центрі Москви за допуск незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму тривають з липня. Після акції 27 липня СК РФ порушив кримінальну справу про масові заворушення. Це рішення було розкритиковано правозахисниками і політичними експертами.