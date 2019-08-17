У Москві почалася серія акцій протесту

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У центрі російської столиці Москви на проспекті Сахарова розпочався мітинг партії КПРФ за чесні вибори. Паралельно, на Бульварному кільці о 14 годині розпочнеться серія одиночних пікетів на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму і підозрюваних в участі в масових заворушеннях на акції 27 липня, повідомляє УНН з посиланням на Радио Свобода.