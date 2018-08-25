В Москве задержали Алексея Навального

"Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали", - сообщила Ярмыш.

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Напомним, в июле в Москве прошел митинг против пенсионной реформы, по завершении которого полиция задержала нескольких его организаторов, а также журналиста и по крайней мере одного из участников. Среди задержанных — председатель либертарианской партии России, которая созвала митинг, Сергей Бойко, координатор московского штаба оппозиционного деятеля Алексея Навального Олег Степанов, а также ведущий митинга Михаил Чичков и журналиста одного из изданий.