У Москві затримали Олексія Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Москві затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в Twitter повідомила його прес-секретар Кіра Ярмиш, передає УНН.
"Навального затримали 2 години тому біля під'їзду будинку. Зараз він знаходиться в УВС Даниловський. За що затримали, не говорять. Телефон відібрали", - повідомила Ярмиш.
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Нагадаємо, в липні в Москві пройшов мітинг проти пенсійної реформи, по завершенні якого поліція затримала кількох його організаторів, а також журналіста і принаймні одного з учасників. Серед затриманих - голова лібертаріанської партії Росії, яка скликала мітинг, Сергій Бойко, координатор московського штабу опозиційного діяча Олексія Навального Олег Степанов, а також ведучий мітингу Михайло Чічков і журналіст одного з видань.