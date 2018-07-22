В Москве задержали Эрдогана за запуск беспилотника над Кремлем

"Гражданина Турции доставили в ОВД Китай-город. Притихшим и очень вежливым полицейским он сказал, что просто хотел снять немного красивых московских видов (а потом отправить их родственникам). Порадовать семью не вышло: видео у Эрдогана потерли, квадрокоптер отняли", - говорится в сообщении.



Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила полеты дистанционных пилотируемых воздушных судов над дорогами государственного значения, улицами городов и сел, железными дорогами, местами аварий и тому подобное. Кроме того, полеты беспилотников до 2 кг должны осуществляться только днем.



