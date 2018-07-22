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У Москві затримали Ердогана за запуск безпілотника над Кремлем

У Москві затримали Ердогана за запуск безпілотника над Кремлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. У Москві на Червоній площі затримали громадянина Туреччини Уміта Ердогана (таке ж прізвище, як і у турецького президента - ред.) за запуск безпілотника над Червоною площею. Про це повідомляє телеграм-канал Mash, передає УНН.

"Громадянина Туреччини доставили в ОВД Китай-місто. Притихшим і дуже ввічливим поліцейським він сказав, що просто хотів зняти трохи красивих московських видів (а потім відправити їх родичам). Порадувати сім'ю не вийшло: відео у Ердогана потерли, квадрокоптер відняли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Державна авіаційна служба України заборонила польоти дистанційних пілотованих повітряних суден над дорогами державного значення, вулицями міст і сіл, залізницями, місцями аварій тощо. Крім того, польоти безпілотників до 2 кг повинні здійснюватися тільки вдень.

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