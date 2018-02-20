В Москве готовы к встрече глав МИД "нормандского формата"

Он уточнил, что Россия ждет конкретных соображений по этому поводу от партнеров по "четверке".

"Мы были готовы к встрече в Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности) на министерском уровне, но она в силу каких-то причин не состоялась. Мы будем готовы и к новой встрече и ждем от наших партнеров по "нормандскому формату" конкретных соображений по этому поводу", - сказал Карасин.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), после того, как такие переговоры на уровне глав МИД не прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности, запланировано провести в ближайшее время.