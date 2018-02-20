В Москве готовы к встрече глав МИД "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил о готовности Москвы к участию во встрече глав МИД "нормандского формата", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Он уточнил, что Россия ждет конкретных соображений по этому поводу от партнеров по "четверке".
"Мы были готовы к встрече в Мюнхене (на полях Мюнхенской конференции по безопасности) на министерском уровне, но она в силу каких-то причин не состоялась. Мы будем готовы и к новой встрече и ждем от наших партнеров по "нормандскому формату" конкретных соображений по этому поводу", - сказал Карасин.
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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), после того, как такие переговоры на уровне глав МИД не прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности, запланировано провести в ближайшее время.