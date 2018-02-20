У Москві готові до зустрічі глав МЗС “нормандського формату”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін заявив про готовність Москви до участі у зустрічі глав МЗС “нормандського формату”, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
Він уточнив, що Росія чекає конкретних міркувань з цього приводу від партнерів по “четвірці”.
“Ми були готові до зустрічі з Мюнхені (на полях Мюнхенської конференції з безпеки) на міністерському рівні, але вона в силу якихось причин не відбулася. Ми будемо готові і до нової зустрічі і чекаємо від наших партнерів по „нормандського формату“ конкретних міркувань з цього приводу ”, - сказав Карасін.
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Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), після того, як такі переговори на рівні голів МЗС не відбулися на полях Мюнхенської конференції з безпеки, заплановано провести найближчим часом.