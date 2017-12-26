В Morgan Stanley не исключили падение стоимости биткоина до нуля

По их мнению, курс популярной криптовалюты может упасть, если в мире ее не начнут принимать в качестве платежного средства.

По данным банка, из 500 крупнейших мировых онлайн-магазинов биткоины принимают только три.

Между тем за сутки курс биткоина вырос более чем на 10 процентов и поднялся выше 15 тысяч долларов. Не так давно курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.