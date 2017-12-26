В Morgan Stanley не исключили падение стоимости биткоина до нуля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. По мнению специалистов банка Morgan Stanley, стоимость биткоина (bitcoin) может упасть до нуля, передает УНН со ссылкой на Эхо Москвы.
По их мнению, курс популярной криптовалюты может упасть, если в мире ее не начнут принимать в качестве платежного средства.
По данным банка, из 500 крупнейших мировых онлайн-магазинов биткоины принимают только три.
Между тем за сутки курс биткоина вырос более чем на 10 процентов и поднялся выше 15 тысяч долларов. Не так давно курс биткоина доходил до 20 тысяч долларов.