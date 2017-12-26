У Morgan Stanley не виключили падіння вартості біткоіна до нуля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. На думку фахівців банку Morgan Stanley, вартість біткоіна (bitcoin) може впасти до нуля, передає УНН з посиланням на Эхо Москвы.
На їхню думку, курс найпопулярнішої криптовалюти може впасти, якщо в світі її не почнуть приймати як платіжний засіб.
За даними банку, з 500 найбільших світових онлайн-магазинів біткоіни приймають лише три.
Тим часом за добу курс біткоіна виріс більш ніж на 10 відсотків і піднявся вище 15 тисяч доларів. Не так давно курс біткоіна доходив до 20 тисяч доларів.