В МОН заверили, что родители не должны покупать маски и антисептики в детсады
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине все необходимые средства безопасности в условиях пандемии СOVID-19 для дошкольных учебных заведений должны обеспечивать учредители, ведь большинство садов принадлежат к коммунальной форме собственности. Об этом во время конференции заявила государственный эксперт директората инклюзивного, дошкольного и внешкольного образования МОН Анна Грищенко, передает корреспондент УНН.
"Большинство детских садов в Украине имеют коммунальную форму собственности, поэтому их обеспечение относится к компетенции учредителей этих учреждений. Поэтому именно они должны обеспечивать сад всеми необходимыми мерами безопасности: масками, антисептиками и другими материалами в этот период", - рассказала Грищенко.
Как сообщалось, в одном из детских садов Черкасс обнаружили коронавирус.
Напомним, детям от 7 до 14 лет, которых вакцинировали согласно календарю прививок, не нужно проходить вакцинацию или ревакцинацию для посещения школы.