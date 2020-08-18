Степанов пояснив, чи потрібно зараз робити дітям профілактичні щеплення для відвідування школи

"Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то з віком з 7 до 14 років їй не проводиться вакцинація або ревакцинація. Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, вчасно вакцинувати дитину і в такому випадку це не потрібно для школи. Але в той же час, у школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень, тобто те, що стосується вакцинації дитини", - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19 безпечно та необхідно. Тому потрібно дотримуватися календаря щеплень.

Нагадаємо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, які щеплення потрібно робити дітям.