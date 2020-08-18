Степанов пояснив, чи потрібно зараз робити дітям профілактичні щеплення для відвідування школи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Дітям від 7 до 14 років, яких вакцинували згідно з календарем щеплень, не потрібно проходити вакцинацію чи ревакцинацію для відвідування школи. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то з віком з 7 до 14 років їй не проводиться вакцинація або ревакцинація. Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, вчасно вакцинувати дитину і в такому випадку це не потрібно для школи. Але в той же час, у школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень, тобто те, що стосується вакцинації дитини", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що вакцинувати дітей під час пандемії COVID-19 безпечно та необхідно. Тому потрібно дотримуватися календаря щеплень.
Нагадаємо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, які щеплення потрібно робити дітям.