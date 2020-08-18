Степанов объяснил, нужно ли сейчас делать детям профилактические прививки для посещения школы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Детям от 7 до 14 лет, которых вакцинировали согласно календарю прививок, не нужно проходить вакцинацию или ревакцинацию для посещения школы. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если мы говорим о карте профилактических прививок, то если ребенка вакцинировали согласно календарю прививок, то с возрастом с 7 до 14 лет ей не проводится вакцинация или ревакцинация. Поэтому очень важно вовремя делать прививки ребенку, вовремя вакцинировать ребенка и в таком случае это не нужно для школы. Но в то же время, в школе вас могут попросить предоставить соответствующую справку по соблюдению календаря прививок, то есть то, что касается вакцинации ребенка", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что вакцинировать детей во время пандемии COVID-19 безопасно и необходимо. Поэтому нужно соблюдать календарь прививок.
Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко напомнил, какие прививки нужно делать детям.