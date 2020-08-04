Ляшко нагадав, які щеплення потрібно робити дітям

"Залишилось менше місяця до початку навчального року. Нам треба нагадати і передивитися вакцинальний статус дітей, які будуть відвідувати школу. До 6-річного віку вакцинація повинна була враховувати наступні щеплення:

▪️ повинні бути зроблені чотири щеплення - проти дифтерії, кашлюку, правцю і поліомієліту,

▪️ одне щеплення від кору, краснухи, паротиту,

▪️ три щеплення проти гепатиту В і Hib-інфекції,

▪️ одне щеплення проти туберкульозу.

У шість років, це перед навчальним роком або під час навчального року, в залежності від дати народження, додатково проводиться щеплення проти кору, краснухи і епідемічного паротиту, а також від дифтерії, правцю і поліомієліту", - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що у разі, якщо весь цей вакцинальний комплекс виконали - то вакцинація школярів до 14 років не проводиться.

"Окрім щорічного сезонного щеплення від грипу, але, на жаль, поки що воно не включено до національного календаря щеплень і не покривається за кошти державного бюджету. У 14 років ми проводимо вакцинацію від поліомієліту оральною поліомієлітною вакциною, а також у віці 16 років проводиться вакцинація проти дифтерії і правцю. У подальшому, після 16-річного віку, кожні 10 років ми повинні здійснювати ревакцинацію від дифтерії і правцю. Ця вакцина також надається безоплатно у кабінетах щеплень. Тому всі дорослі, хто не робив щеплення кожні 10 років - не ревакцинувався від дифтерії і правцю - зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря і проведіть ревакцинацію", - додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ заявили про "не дуже втішні" тенденції охоплення плановими щепленнями.