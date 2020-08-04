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У МОЗ заявили про "не дуже втішні" тенденції охоплення плановими щепленнями

У МОЗ заявили про "не дуже втішні" тенденції охоплення плановими щепленнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Україні за пів року спостерігається невтішний рівень охоплення плановими щепленнями. Це може призвести до того, що поруч із COVID-19 будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій. Про це під час брифінгу у вівторок повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Ми не повинні забувати і про інші вакцинокеровані інфекції. На жаль, в Україні впродовж січня-червня зареєстровано 1017 випадків кашлюку, 245 випадків кору, 120 випадків епідемічного паротиту і 28 випадків краснухи. Це все інфекції, яким можна і потрібно запобігати шляхом проведення планових щеплень. На жаль, тенденції рівня охоплення плановими щепленнями проти інфекційних хвороб, які включені до національного календаря щеплень, за півріччя 2020 року не дуже втішні", - повідомив Ляшко.

За його словами, спостерігається значне зниження рівня охоплення щепленнями проти кору, паротиту, краснухи, коклюшу, дифтерії, правцю і проти поліомієліту.

"Найкритичніша ситуація у нас в Дніпропетровській області, де, порівняно з аналогічним періодом 2019 року, показники знижені на 47%. Погана ситуація в Житомирській області, у Київській, у Хмельницькій, у Харківській. У Львівській області, окрім зниження вакцинації проти кору, краснухи, паротиту, значне зниження вакцинації проти коклюшу, дифтерії, правцю - 23%. 18% проти поліомієліту. Все це може призвести до того, що в нас поруч з коронавірусною хворобою будуть реєструватися спалахи вакцинокерованих інфекцій, які можна і потрібно профілактувати", - зауважив головний санітарний лікар.

Він також зазначив, що є чітка позиція ВООЗ та національної технічної групи експертів щодо проведення щеплень в період епідемії COVID-19. З його слів, їх треба проводити, дотримуючись певних заходів безпеки: домовлятись телефоном про час щеплень, пересуватися у лікарні маршрутами для щеплень, а також в один день робити всі щеплення, окрім протитуберкульозних.

Нагадаємо, через COVID-19 вперше за 28 років багато дітей не отримали щеплення від дифтерії, кашлюку та правця.

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