В Минздраве заявили о "не очень утешительных" тенденциях охвата плановыми прививками

"Мы не должны забывать и о других вакциноуправляемых инфекциях. К сожалению, в Украине в течение января-июня зарегистрировано 1017 случаев коклюша, 245 случаев кори, 120 случаев эпидемического паротита и 28 случаев краснухи. Это все инфекции, которые можно и нужно предотвращать путем проведения плановых прививок. К сожалению, тенденции уровня охвата плановыми прививками против инфекционных болезней, включенных в национальный календарь прививок, за полугодие 2020 года не очень хорошие", - сообщил Ляшко.

По его словам, наблюдается значительное снижение уровня охвата прививками против кори, паротита, краснухи, коклюша, дифтерии, столбняка и против полиомиелита.

"Критическая ситуация у нас в Днепропетровской области, где, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатели снижены на 47%. Плохая ситуация в Житомирской области, в Киевской, Хмельницкой, в Харьковской. Во Львовской области, кроме снижения вакцинации против кори, краснухи, паротита, значительное снижение вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка - 23%. 18% против полиомиелита. Все это может привести к тому, что у нас рядом с коронавирусной болезнью будут регистрироваться вспышки вакциноуправляемых инфекций, которые можно и нужно профилактировать", - отметил главный санитарный врач.

Он также отметил, что есть четкая позиция ВОЗ и национальной технической группы экспертов по проведению прививок в период эпидемии COVID-19. По его словам, их надо проводить, соблюдая определенные меры безопасности: договариваться по телефону о времени прививок, передвигаться в больнице маршрутами для прививок, а также в один день делать все прививки, кроме противотуберкулезных.

Напомним, из-за COVID-19 впервые за 28 лет многие дети не получили прививки от дифтерии, коклюша и столбняка.