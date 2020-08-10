У дитсадку в Черкасах виявили коронавірус, дітей хочуть відправити на ізоляцію
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В одному з дитячих садків Черкас виявили коронавірус. Тепер всіх дітей, які його відвідували, хочуть відправити на двотижневу ізоляцію. Про це повідомив голова департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов, передає УНН з посиланням на "Суспільне".
Відзначається, що інцидент стався в дитячому садочку №34. Випадок інфікування підтвердили ввечері 9 серпня. Усіх дітей тепер планують перевести на ізоляцію терміном 14 днів.
Окрім цього, за словами Сергія Воронова, садок закриють на ремонтні роботи.
При цьому, як повідомляв УНН, в МОН заявили, що не будуть проводити ІФА-тестування (на "ковід") для вчителів перед початком навчального року.
Пізніше цю інформацію підтвердили і в Міністерстві охорони здоров'я.
Уточнимо, що окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадків перед їх відкриттям, а також вчителів - перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити педагогів з підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.
Нагадаємо, петиція з вимогою забезпечити ІФА-скринінг на COVID-19 серед вчителів перед 1 вересня з'явилася на сайті Кабміну.