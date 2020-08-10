В детсаду в Черкассах обнаружили коронавирус, детей хотят отправить на изоляцию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В одном из детских садиков Черкасс выявили коронавирус. Теперь всех детей, которые его посещали, хотят отправить на двухнедельную изоляцию. Об этом сообщил глава департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергея Воронова, передает УНН со ссылкой на "Общественное".
Отмечается, что инцидент произошел в детском саду №34. Случай инфицирования подтвердили вечером 9 августа. Всех детей теперь планируют перевести на изоляцию сроком 14 дней.
Кроме этого, по словам Сергея Воронова, садик закроют на ремонтные работы.
При этом, как сообщал УНН, в МОН заявили, что не будут проводить ИФА-тестирование (на "ковид") для учителей перед началом учебного года.
Позже эту информацию подтвердили и в Минздраве.
Уточним, что отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания.
Напомним, петиция с требованием обеспечить ИФА-скрининг на COVID-19 среди учителей перед 1 сентября появилась на сайте Кабмина.