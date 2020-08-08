Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на СOVID-19 - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Согласно приказам Министерства здравоохранения Украины предусмотрено проведение тестирований на СOVID-19 учителям, только если данное лицо является контактным или имеет соответствующие симптомы. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, будет ли проводиться тестирование учителей на СOVID-19 накануне учебного года, Степанов отметил: "Такая функция не предусмотрена, не предусмотрено прохождения тестирований, в этом нет необходимости".
"У нас все, что касается тестирования предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, что именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирований нашим учителям - его нет. Исключение, если есть симптомы или учитель является контактным лицом", - добавил он.
Напомним, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате. Соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародованы на сайте МОН.
Ранее правительство призвали обеспечить ИФА-скрининг на covid-19 среди учителей перед 1 сентября.
Отметим, что отдельные города Украины инициировали ИФА-тестирование воспитателей детсадов перед их открытием, а также учителей - перед началом сдачи ВНО. Его результаты позволили вовремя выявить педагогов с подозрением на коронавирус, чем обезопасить детей от заболевания.
Однако в МОН уже заявили, что не будут инициировать масштабного ИФА-скрининга педагогов перед началом нового учебного года, переложив ответственность за здоровье учителей и учеников на местные органы власти.