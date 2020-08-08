Перед початком навчального року вчителів не тестуватимуть на СOVID-19 - Степанов

Відповідаючи на питання, чи буде проводитися тестування вчителів на СOVID-19 напередодні навчального року, Степанов зазначив: “Така функція не передбачена, не передбачено проходження тестувань, в цьому немає потреби”.

“У нас все, що стосується тестувань передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров’я, то саме потребує проведення тестів, у яких випадках. Такого розділу щодо проведення тестувань наший вчителів — його немає. Виключення, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою”, — додав він.

Нагадаємо, з 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті. Відповідні рекомендації для початку навчального року оприлюднено на сайті МОН.

Раніше уряд закликали забезпечити ІФА-скринінг на covid-19 серед вчителів перед 1 вересня.

Зауважимо, що окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.

Проте у МОН вже заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади.