Шмигаля закликали забезпечити ІФА-скринінг серед вчителів перед 1 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перед початком нового навчального року вчителі повинні пройти комплексний ІФА-скринінг на виявлення антитіл до COVID-19. Уряд повинен забезпечити проведення такого скринінгу задля безпечного відновлення навчання дітей у школах. Про це йдеться у петиції на сайті уряду, передає УНН.
"Закликаємо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я та міністра освіти України ужити вичерпних заходів щодо відновлення повноцінного навчального процесу у школах України з 1 вересня.
З цією метою вимагаємо від керівництва держави віднайти фінансування для проведення всеохопного ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу серед освітян", - йдеться у тексті петиції.
Зазначається, що ІФА-тестування дозволяє оперативно визначити, чи хвора людина на COVID-19 зараз, чи вже перехворіла вірусом. Імунні та здорові вчителі без загрози для здоров'я і життя дітей зможуть забезпечити початок навчального процесу в українських школах, наголошують автори петиції.
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"Всеохопне ІФА-тестування освітян має відбуватися по всій країні, під контролем центральних органів влади, без перекладання відповідальності за цей процес на місцевих чиновників", - йдеться у петиції.
Петиція була зареєстрована сьогодні, 4 серпня.
Повний її текст на сайті КМУ за посиланням.
Нагадаємо, окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.
Проте у МОН заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади.