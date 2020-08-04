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Шмигаля закликали забезпечити ІФА-скринінг серед вчителів перед 1 вересня

Шмигаля закликали забезпечити ІФА-скринінг серед вчителів перед 1 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Перед початком нового навчального року вчителі повинні пройти комплексний ІФА-скринінг на виявлення антитіл до COVID-19. Уряд повинен забезпечити проведення такого скринінгу задля безпечного відновлення навчання дітей у школах. Про це йдеться у петиції на сайті уряду, передає УНН.

"Закликаємо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоров'я та міністра освіти України ужити вичерпних заходів щодо відновлення повноцінного навчального процесу у школах України з 1 вересня.

З цією метою вимагаємо від керівництва держави віднайти фінансування для проведення всеохопного ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу серед освітян", - йдеться у тексті петиції.

Зазначається, що ІФА-тестування дозволяє оперативно визначити, чи хвора людина на COVID-19 зараз, чи вже перехворіла вірусом. Імунні та здорові вчителі без загрози для здоров'я і життя дітей зможуть забезпечити початок навчального процесу в українських школах, наголошують автори петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На ІФА-тестування вчителів перед початком нового навчального року не вистачає грошей 

"Всеохопне ІФА-тестування освітян має відбуватися по всій країні, під контролем центральних органів влади, без перекладання відповідальності за цей процес на місцевих чиновників", - йдеться у петиції.

Петиція була зареєстрована сьогодні, 4 серпня.

Повний її текст на сайті КМУ за посиланням.

Нагадаємо, окремі міста України ініціювали ІФА-тестування вихователів дитсадочків перед їх відкриттям, а також вчителів — перед початком здачі ЗНО. Його результати дозволили вчасно виявити освітян із підозрою на коронавірус, чим убезпечити дітей від захворювання.

Проте у МОН заявили, що не будуть ініціювати масштабного ІФА-скринінгу освітян перед початком нового навчального року, переклавши відповідальність за здоров'я вчителів та учнів на місцеві органи влади.

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