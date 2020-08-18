У МОН запевнили, що батьки не повинні купувати маски та антисептики в дитсадки

"Більшість дитячих садочків в Україні мають комунальну форму власності, тому їхнє забезпечення належить до компетенції засновників цих закладів. Тому саме вони мають забезпечувати садок усіма необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками та іншими матеріалами у цей період", - розповіла Грищенко.

Як повідомлялося, в одному із дитячих садків Черкас виявили коронавірус.

Нагадаємо, дітям від 7 до 14 років, яких вакцинували згідно з календарем щеплень, не потрібно проходити вакцинацію чи ревакцинацію для відвідування школи.