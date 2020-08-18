У МОН запевнили, що батьки не повинні купувати маски та антисептики в дитсадки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні всі необхідні засоби безпеки в умовах пандемії СOVID-19 для дошкільних навчальних закладів повинні забезпечувати засновники, адже більшість садочків належать до комунальної форми власності. Про це під час конференції заявила державний експерт директорату інклюзивної, дошкільної та позашкільної освіти МОН Анна Грищенко, передає кореспондент УНН.
"Більшість дитячих садочків в Україні мають комунальну форму власності, тому їхнє забезпечення належить до компетенції засновників цих закладів. Тому саме вони мають забезпечувати садок усіма необхідними заходами безпеки: масками, антисептиками та іншими матеріалами у цей період", - розповіла Грищенко.
Як повідомлялося, в одному із дитячих садків Черкас виявили коронавірус.
Нагадаємо, дітям від 7 до 14 років, яких вакцинували згідно з календарем щеплень, не потрібно проходити вакцинацію чи ревакцинацію для відвідування школи.