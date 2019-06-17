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В МОН рассказали о минимальном проходном балле для отдельных специальностей

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. В Министерстве образования и науки (МОН) рассказали, на какие специальности установили минимальный проходной балл, и какие сертификаты предыдущих лет с ВНО действительны при поступлении этого года. Об этом в серии видео на сайте министерства рассказала государственный эксперт в Директорате высшего образования и образования взрослых при МОН Анжелика Керничная, передает УНН.

В МОН рассказали о минимальном проходном балле для отдельных специальностей

“Каждое высшее учебное заведение в правилах приема может предусмотреть минимальный проходной балл на отдельное конкурсное предложение. Однако, есть специальности для которых установлен минимальный проходной балл, независимо от минимального балла ВУЗа. Это касается медицинских специальностей „Стоматология“, „Медицина“ и „Педиатрия“. С этим специальностям установлен минимальный балл — 150 баллов со второго и третьего конкурсного предмета. То есть, чтобы подать заявление на такую конкурсное предложение, у поступающего должны быть сертификаты ВНО не менее 150 баллов по биологии или химии, а также по математике или физике”, — говорится в сообщении.

“Также на некоторые специальности установлено минимальное значение конкурсного балла. Это специальности отраслей знаний “Право”, “Публичное управление и администрирование”, “Международные отношения, а также для магистратуры специальности „Фармация, промышленная фармация“. В этом случае общий конкурсный балл поступающего, то есть сумма всех сертификатов ВНО, умноженная на весовые коэффициенты, должен быть не менее 130 баллов”, — пояснили в МОН.

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В частности, в видео, эксперт рассказала, какие сертификаты предыдущих лет можно использовать при поступлении в этом году.

“В этом году действительными являются результаты сертификатов ВНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме результатов по иностранным языкам. Результаты ВНО по иностранным языкам действительны за 2018 и 2019 годы. Сертификаты ВНО разных лет можно подавать в разных комбинациях, на усмотрение абитуриента. Количество заявлений и специальностей остались такими же, как и в прошлом году. То есть, на бюджет можно подать не более 7 заявлений, не более чем на 4 специальности. Количество заявлений и специальностей на контракт — не ограничивается”, — рассказала Керничный.

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Напомним, стало известно, сколько участников ВНО не допустили к сдаче тестирования.

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