У МОН розповіли про мінімальний прохідний бал для окремих спеціальностей

КИЇВ. 17 червня. УНН. У Міністерстві освіти і науки (МОН) розповіли, на які спеціальності встановили мінімальний прохідний бал, та які сертифікати попередніх років з ЗНО дійсні при вступі цього року. Про це у серії відео на сайті міністерства розповіла державний експерт у Директораті вищої освіти і освіти дорослих при МОН Анжеліка Кернична, передає УНН.