У МОН розповіли про мінімальний прохідний бал для окремих спеціальностей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Міністерстві освіти і науки (МОН) розповіли, на які спеціальності встановили мінімальний прохідний бал, та які сертифікати попередніх років з ЗНО дійсні при вступі цього року. Про це у серії відео на сайті міністерства розповіла державний експерт у Директораті вищої освіти і освіти дорослих при МОН Анжеліка Кернична, передає УНН.
“Кожен вищий навчальний заклад у правилах прийому може передбачити мінімальний прохідний бал на окрему конкурсну пропозицію. Однак, є спеціальності для яких встановлено мінімальний прохідний бал, незалежно від мінімального балу вишу. Це стосується медичних спеціальностей „Стоматологія“, „Медицина“ та „Педіатрія“. З цих спеціальностей встановлено мінімальний бал — 150 балів з другого та третього конкурсного предмета. Тобто, щоб подати заяву на таку конкурсну пропозицію, у вступника мають бути сертифікати ЗНО не менше 150 балів з біології або хімії, а також з математики або фізики”, — йдеться у повідомленні.
“Також на деякі спеціальності встановлено мінімальне значення конкурсного балу. Це спеціальності галузей знань “Право”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародні відносини, а також для магістратури спеціальності „Фармація, промислова фармація“. У цьому випадку загальний конкурсний бал вступника, тобто сума всіх сертифікатів ЗНО, помножена на вагові коефіцієнти, повинен бути не менше 130 балів”, — пояснили у МОН.
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Зокрема, у відео, експерт розповіла, які сертифікати попередніх років можна використовувати при вступі цього року.
“Цього року дійсними є результати сертифікатів ЗНО 2017, 2018 та 2019 років, крім результатів з іноземних мов. Результати ЗНО з іноземних мов дійсні 2018 та 2019 років. Сертифікати ЗНО різних років можна подавати в різних комбінаціях, на розсуд вступника. Кількість заяв та спеціальностей залишилася така ж, як і торік. Тобто, на бюджет можна подати не більше 7 заяв, не більше як на 4 спеціальності. Кількість заяв та спеціальностей на контракт не обмежується”, — розповіла Кернична.
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Нагадаємо, стало відомо, скільки учасників ЗНО не допустили до складання тестування.