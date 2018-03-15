В МОН рассказали, когда начнется регистрация на ВНО в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Регистрация на тестирование для поступающих в магистратуру начнется 14 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Поступающим в магистратуру не нужно проходить ту регистрацию, которая происходит сейчас - с 6 февраля по 19 марта, ведь это регистрация на ВНО для поступающих на первый курс на степень бакалавра.
ВНО в магистратуру нужно будет составлять двум категориям абитуриентов.
Первая - для поступления на магистратуру по специальностям отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 24 "Сфера обслуживания", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") по всем формам обучения. Таким поступающим необходимо пройти единый вступительный экзамен по иностранному языку. Регистрация на него продлится с 14 мая до 18:00 5 июня.
Вторая - для получения степени магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право" по всем формам обучения. Таким поступающим нужно составлять единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетенций. Регистрация на эти тестирования тоже продлится с 14 мая до 18:00 5 июня.
Объявление о начале регистрации на единый вступительный экзамен и испытания в магистратуру, а также всю необходимую информацию будет вскоре размещен на сайте МОН и УЦОКО. Тестирование по иностранному языку состоится 11 июля, а с права и общих учебных юридических компетентностей - 13 июля.
Напомним, для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек.