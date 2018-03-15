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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 25091 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 39836 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44787 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94040 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В МОН рассказали, когда начнется регистрация на ВНО в магистратуру

В МОН рассказали, когда начнется регистрация на ВНО в магистратуру

Киев  •  УНН

 • 9082 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Регистрация на тестирование для поступающих в магистратуру начнется 14 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Поступающим в магистратуру не нужно проходить ту регистрацию, которая происходит сейчас - с 6 февраля по 19 марта, ведь это регистрация на ВНО для поступающих на первый курс на степень бакалавра.

ВНО в магистратуру нужно будет составлять двум категориям абитуриентов.

Первая - для поступления на магистратуру по специальностям отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 24 "Сфера обслуживания", 29 "Международные отношения" (кроме специальности 293 "Международное право") по всем формам обучения. Таким поступающим необходимо пройти единый вступительный экзамен по иностранному языку. Регистрация на него продлится с 14 мая до 18:00 5 июня.

Вторая - для получения степени магистра по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право" по всем формам обучения. Таким поступающим нужно составлять единый вступительный экзамен по иностранному языку и единственное вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетенций. Регистрация на эти тестирования тоже продлится с 14 мая до 18:00 5 июня.

Объявление о начале регистрации на единый вступительный экзамен и испытания в магистратуру, а также всю необходимую информацию будет вскоре размещен на сайте МОН и УЦОКО. Тестирование по иностранному языку состоится 11 июля, а с права и общих учебных юридических компетентностей - 13 июля.

Напомним, для участия в ВНО-2018 по состоянию на 12 марта зарегистрировались 208 499 человек.

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