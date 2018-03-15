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У МОН розповіли, коли почнеться реєстрація на ЗНО на магістратуру

У МОН розповіли, коли почнеться реєстрація на ЗНО на магістратуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Реєстрація на тестування для вступників на магістратуру почнеться 14 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Вступникам на магістратуру не потрібно проходити ту реєстрацію, яка відбувається зараз — з 6 лютого до 19 березня, адже це реєстрація на ЗНО для вступників на перший курс на ступінь бакалавра.

ЗНО на магістратуру потрібно буде складати двом категоріям вступників.

Перша — для вступу на магістратуру за спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 24 “Сфера обслуговування”, 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”) за всіма формами навчання. Таким вступникам необхідно буде пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови. Реєстрація на нього триватиме з 14 травня до 18:00 5 червня.

Друга — для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 “Право” та 293 “Міжнародне право” за всіма формами навчання. Таким вступникам потрібно складати єдиний вступний іспит з іноземної мови та єдине вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Реєстрація на ці тестування теж триватиме з 14 травня до 18:00 5 червня.

Оголошення про початок реєстрації на єдиний вступний іспит та випробування на магістратуру, а також всю необхідну інформацію буде незабаром розміщено на сайті МОН та УЦОЯО. Тестування з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та загальних навчальних правничих компетентностей — 13 липня.

Нагадаємо, для участі в ЗНО-2018 станом на 12 березня зареєструвались 208 499 осіб.

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