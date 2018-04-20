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В МОН обнародовали порядок прохождения ВНО в магистратуру

Киев • УНН

 • 10891 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министерство образования и науки определило, как в этом году будут организованы и проведены вступительные экзамены в магистратуру, которые будут проводиться по технологии внешнего независимого оценивания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

В МОН обнародовали порядок прохождения ВНО в магистратуру

Вступительное испытание в форме ВНО будут сдавать поступающие на специальности отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуживания" и 29 "Международные отношения".

Поступающие в магистратуру "Права" и "Международного права" будут сдавать:

- единственный вступительный экзамен по иностранному языку - английскому, немецкому, французскому или испанскому. Тесты содержать части "Чтение" и "Использование языка";

- единственное вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетенций. Блок "Право" содержит тест с 8 дисциплин (конституционное, административное, гражданское, гражданское процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное право Украины, международное публичное право и международная защита прав человека). Второй блок включает тестирование таких качеств: аналитическое мышление, критическое мышление, логическое мышление.

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Поступающие в магистратуру по специальностям отраслей знаний 03 "Гуманитарные науки" (кроме специальности 035 "Филология"), 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 24 "Сфера обслуживания" и 29 "Международные отношения" будут составлять лишь один вступительный экзамен по иностранному языку.

Регистрация участников начнется 14 мая и продлится до 18:00 5 июня. Экзамен по иностранному языку состоится 11 июля, а по праву и юридическим компетентностям - 13 июля.

Для регистрации поступающему нужно будет обратиться в приемную комиссию одного из выбранных им вузов. Подтверждением регистрации является выданный комиссией экзаменационный лист. После этого на сайте УЦОКО для каждого зарегистрированного поступающего необходимо создать кабинет участника, доступ к которому будет по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

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В этом кабинете, в частности, будет размещено приглашение-пропуск с информацией о пункте тестирования. Оно начнется в 10:00, допуск в пункт будет открыт за 45 минут и закрыт за 10 минут до начала.

Результаты тестирования также будут размещаться в электронных кабинетах участников на сайте УЦОКО.

Рекомендации для зачисления на бюджет будут обнародованы до 13 августа, а зачисления - до 20 августа (12:00).

Украинские Национальные Новости

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