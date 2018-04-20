У МОН оприлюднили порядок складання ЗНО до магістратури

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки визначило, як цього року будуть організовані та проведені вступні випробування на магістратуру, що проводяться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.