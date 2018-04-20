У МОН оприлюднили порядок складання ЗНО до магістратури
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки визначило, як цього року будуть організовані та проведені вступні випробування на магістратуру, що проводяться за технологією зовнішнього незалежного оцінювання, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
Вступне випробування у формі ЗНО складатимуть вступники на спеціальності галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 08 “Право”, 24 “Сфера обслуговування” та 29 “Міжнародні відносини”.
Вступники до магістратури “Права” та “Міжнародного права” складатимуть:
— єдиний вступний іспит з іноземної мови — англійської, або німецької, або французької, або іспанської. Тести міститимуть частини “Читання” та “Використання мови”;
— єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Блок “Право” містить тест з 8 дисциплін (конституційне, адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини). Другий блок включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення.
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Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 24 “Сфера обслуговування” та 29 “Міжнародні відносини” складатимуть лише єдиний вступний іспит з іноземної мови.
Реєстрація учасників почнеться 14 травня і триватиме до 18:00 5 червня. Іспит з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та правничих компетентностей — 13 липня.
Для реєстрації вступнику треба буде звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним вишів. Підтвердженням реєстрації є виданий комісією екзаменаційний листок. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
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У цьому кабінеті, зокрема, буде розміщена запрошення-перепустка з інформацією про пункт тестування. Воно почнеться о 10:00, допуск до пункту буде відкрито за 45 хвилин та закрито за 10 хвилин до початку.
Результати тестування також розміщуватимуться в електронних кабінетах учасників на сайті УЦОЯО.
На бюджет надання рекомендацій для зарахування відбудеться до 13 серпня, а саме зарахування — до 20 серпня (12:00).