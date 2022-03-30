В МОН доложили о возобновлении образовательного процесса в регионах, где это возможно
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлету среду в своем Telegram-канале рассказал, как происходит возобновление образовательного процесса в регионах, где это возможно и позволяет ситуация безопасности, пишет УНН.
Цитата
“Учреждения профессионального (профессионально-технического) образования 15 регионов полностью возобновили образовательный процесс в дистанционном формате. Частично продолжен образовательный процесс в профтехах 8 областей. Не начато обучение в заведениях П(ПТ)О в 2 областей Украины”, - сообщил Шкарлет.
Детали
По его словам, учреждения профессионального образования осуществляют обучение в 23 регионах по дистанционной или смешанной форме. В одной области ЗФПО находятся на каникулах.
В 17 областях Украины продолжается обучение в учреждениях высшего образования. Частично работают ЗВО 3 регионов, а на каникулах находятся университеты 3 областей.
Напомним
Министерство образования и науки Украины из-за российской агрессии отменило экзамены для поступления в университеты.