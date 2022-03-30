У МОН доповіли про поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлету середу в своєму Telegram-каналі розповів, як відбувається поновлення освітнього процесу в регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація, пише УНН.
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“Заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів повністю поновили освітній процес у дистанційному форматі. Частково продовжено освітній процес у профтехах 8 областей. Не розпочато навчання у закладах П(ПТ)О 2 областей України”, - повідомив Шкарлет.
Деталі
З його слів, заклади фахової передвищої освіти здійснюють навчання у 23 регіонах за дистанційною або змішаною формою. В одній області ЗФПО перебувають на канікулах.
У 17 областях України продовжується навчання в закладах вищої освіти. Частково працюють ЗВО 3 регіонів, а на канікулах перебувають університети 3 областей.
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