В МОН дали инструкцию, как вернуть деньги за пробное ВНО

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Министерство образования и науки рассказало, каким образом участникам вернуть средства за пробное ВНО. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве образования и науки.

"Необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника/участницу пробного ВНО. Так, финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефоном, указанным при регистрации в качестве основного. Участники, которые уже имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что если карточки нет, - участнику необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить ее бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту. Это могут сделать и несовершеннолетние участники пробного ВНО.

"Если участник/участница уже являются клиентами (другого - ред.) банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Важно, что средства будут возвращать именно тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование", - указано в ответе на запрос.

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На данный же момент, по состоянию на 7 июля, Министерство образования и науки вернуло более 21 млн грн за пробное ВНО.

"По состоянию на... 7 июля 2020 года Министерство образования и науки Украины, совместно с ПриватБанком, вернуло средства за пробное ВНО в учебных заведениях 86 тыс. 351 участнику. Сумма возвращенных средств в настоящее время составляет 21 млн 230 тыс. 688 грн", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что возвращать средства, уплаченные ранее за участие в тестировании, участникам пробного ВНО начали 1 июля 2020 года. Программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.

"Если участники зарегистрировались на одно тестирование - возвращается полная сумма за одно, если два - возвращается полная сумма за два тестирования. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. Общая сумма средств, компенсированных участникам пробного ВНО, составляет 52 млн 450 тыс. грн", - указано в ответе на запрос.

Сообщается, что средства могут получить все участники, которые регистрировались на пробное ВНО и платили за участие в тестировании. 

"Средства выплачиваются из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и его последствиями", - указано в ответе на запрос.

Напомним, основная сессия ВНО происходит с 25 июня по 17 июля.

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