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У МОН дали інструкцію, як повернути гроші за пробне ЗНО

У МОН дали інструкцію, як повернути гроші за пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 37336 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Міністерство освіти і науки розповіло, яким чином учасникам повернути кошти за пробне ЗНО. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Міністерстві освіти і науки.

“Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Так, фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації як основний. Учасники, які вже мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що якщо картки немає - учаснику необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити її безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку. Це можуть зробити і неповнолітні учасники пробного ЗНО.

“Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами (іншого - ред.) банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Важливо, що кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування”, - вказано у відповіді на запит.

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Наразі ж, станом на 7 липня, Міністерство освіти і науки повернуло понад 21 млн грн за пробне ЗНО.

“Станом на … 7 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки України, спільно із ПриватБанком, повернуло кошти за пробне ЗНО у закладах освіти 86 тис. 351 учаснику. Сума повернених коштів наразі складає 21 млн 230 тис. 688 грн”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що повертати кошти, сплачені раніше за участь в тестуванні, учасникам пробного ЗНО розпочали 1 липня 2020 року. Програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

“Якщо учасники зареєструвалися на одне тестування – повертається повна сума за одне, якщо на два – повертається повна сума за два тестування. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. Загальна сума коштів, компенсованих учасникам пробного ЗНО, складає 52 млн 450 тис. грн”, - вказано у відповіді на запит.

Повідомляється, що кошти можуть отримати всі учасники, які реєструвались на пробне ЗНО та сплачували за участь у тестуванні. 

“Кошти виплачуються з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками”, - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО відбувається з 25 червня по 17 липня.

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