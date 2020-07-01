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Відсьогодні абітурієнтам повертатимуть гроші за пробне ЗНО

Відсьогодні абітурієнтам повертатимуть гроші за пробне ЗНО

Київ • УНН

 • 15122 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Відсьогодні розпочинається повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), яке не вдалося провести у закладах освіти через ситуацію з поширенням коронавірусу. Найближчими днями гроші надійдуть на картки учасників. Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну, передає УНН.

"З 1 липня 2020 року ПриватБанк розпочинає виплати коштів за пробне ЗНО. Перший обсяг коштів надійде від Міністерства освіти і науки України вже сьогодні, а тому найближчими днями гроші надійдуть на картки учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що МОН відповідно до постанови уряду вчасно передало до банківської установи відповідну базу даних про здобувачів освіти.

"За інформацією МОН, з 219 тис. учасників 107 тис. уже мають свої рахунки в ПриватБанку, а отже, одразу отримають пряме зарахування коштів. Інші учасники, які не мають картки ПриватБанку, можуть її оформити безкоштовно за 15 хвилин у будь-якому відділенні банку", - додали у Мінфіні.

У міністерстві наголосили, що неповнолітні учасники пробного ЗНО також зможуть без проблем отримати картки ПриватБанку.

Раніше УНН писав, що загальна сума повернення за пробне ЗНО — понад 52,4 млн грн, а гроші повертатимуть через ПриватБанк.

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