С сегодняшнего дня абитуриентам будут возвращать деньги за пробное ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С сегодняшнего дня начинается возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое не удалось провести в учебных заведениях из-за ситуации с распространением коронавируса. В ближайшие дни деньги поступят на карточки участников. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает УНН.
"С 1 июля 2020 года ПриватБанк начинает выплаты средств за пробное ВНО. Первый объем средств поступит от Министерства образования и науки Украины уже сегодня, а потому в ближайшие дни деньги поступят на карточки участников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МОН согласно постановлению правительства вовремя передало в банковское учреждение базу данных о соискателях образования.
"По информации МОН, из 219 тыс. участников 107 тыс. уже имеют свои счета в ПриватБанке, а следовательно, сразу получат прямое зачисление средств. Остальные участники, не имеющие карточки ПриватБанка, могут ее оформить бесплатно за 15 минут в любом отделении банка", - добавили в Минфине.
В министерстве отметили, что несовершеннолетние участники пробного ВНО также смогут без проблем получить карты ПриватБанка.
Ранее УНН писал, что общая сумма возврата за пробное ВНО - более 52,4 млн грн, а деньги будут возвращать через ПриватБанк.