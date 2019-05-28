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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111254 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В Молдове начали устанавливать "солнечные деревья"

В Молдове начали устанавливать "солнечные деревья"

Киев  •  УНН

 • 17987 просмотра

КИЕВ. 28 травня. УНН. На бульваре Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы, что в Молдове, началась установка одного из двух "солнечных деревьев", которые будут у жителей Кишинева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на point.md.

На данный момент на бульваре был заложен фундамент одного из деревьев, а представители мэрии Кишинева опубликовали фотографию этих сооружений. Второе дерево будет установлено на пешеходной улице Евгения Доги в столице. 

У "солнечных пальм" жители и гости столицы смогут бесплатно заряжать свои мобильные телефоны и другие гаджеты, а также у них будет доступ к Интернету.

В темное время суток "пальмы" превратятся в фонари, которые будут освещать улицы, расходуя накопленную за день солнечную энергию. "Солнечные деревья" смогут производить 800 кВт⋅ч электроэнергии в день из возобновляемых источников.

Эта инициатива принадлежит Программе развития Организации Объединенных Наций и осуществляется в партнерстве с мэрией Кишинева.

Напомним, Всемирный банк рекомендовал Украине запустить новый рынок электроэнергии 1 октября

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