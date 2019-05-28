В Молдове начали устанавливать "солнечные деревья"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 травня. УНН. На бульваре Мирчи чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы, что в Молдове, началась установка одного из двух "солнечных деревьев", которые будут у жителей Кишинева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на point.md.
На данный момент на бульваре был заложен фундамент одного из деревьев, а представители мэрии Кишинева опубликовали фотографию этих сооружений. Второе дерево будет установлено на пешеходной улице Евгения Доги в столице.
У "солнечных пальм" жители и гости столицы смогут бесплатно заряжать свои мобильные телефоны и другие гаджеты, а также у них будет доступ к Интернету.
В темное время суток "пальмы" превратятся в фонари, которые будут освещать улицы, расходуя накопленную за день солнечную энергию. "Солнечные деревья" смогут производить 800 кВт⋅ч электроэнергии в день из возобновляемых источников.
Эта инициатива принадлежит Программе развития Организации Объединенных Наций и осуществляется в партнерстве с мэрией Кишинева.
Напомним, Всемирный банк рекомендовал Украине запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.