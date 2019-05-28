У Молдові почали встановлювати "сонячні дерева"

КИЇВ. 28 травня. УНН. На бульварі Мірчі чол Бетринь в столичному секторі Карбівки, що у Молдові, почалася установка одного з двох "сонячних дерев", які будуть у жителів Кишинева. Про це повідомляє УНН з посиланням на point.md.