У Молдові почали встановлювати "сонячні дерева"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На бульварі Мірчі чол Бетринь в столичному секторі Карбівки, що у Молдові, почалася установка одного з двох "сонячних дерев", які будуть у жителів Кишинева. Про це повідомляє УНН з посиланням на point.md.
На даний момент на бульварі був закладений фундамент одного з дерев, а представники мерії Кишинева опублікували фотографію цих споруд. Друге дерево буде встановлено на пішохідній вулиці Євгена Доги в столиці.
У "сонячних пальм" жителі і гості столиці зможуть безкоштовно заряджати свої мобільні телефони та інші гаджети, а також у них буде доступ до Інтернету.
У темний час доби "пальми" перетворяться в ліхтарі, які будуть освітлювати вулиці, витрачаючи накопичену за день сонячну енергію. "Сонячні дерева" зможуть виробляти 800 кВт⋅ч електроенергії в день з поновлюваних джерел.
Ця ініціатива належить Програмі розвитку Організації Об'єднаних Націй і здійснюється в партнерстві з мерією Кишинева.
Нагадаємо, Світовий банк рекомендував Україні запустити новий ринок електроенергiї 1 жовтня .