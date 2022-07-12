В МОК назвали маловероятным участие спортсменов из рф и беларуси на Олимпиаде-2024

Детали

российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже в результате отстранения от международных соревнований, из-за чего невозможно их участие в Играх.

"Я боюсь, что нужно будет принять решение относительно того, что произойдет с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее чувство будет таким, что они не должны квалифицироваться. Думаю, что большинство людей борются с тем, как мы можем достичь определенного уровня представительства. В настоящее время нет четкого способа это сделать. Поэтому вы сохраняете статус-кво", - сказал Риди.

По его словам, проблема заключается в том, что примерно за два года до Игр, то есть сейчас, начинается квалификационный период, официально утвержденный международными федерациями и МОК.

"Есть реальная проблема для федераций, у которых есть четкое указание, с которым согласились, что россиян и белорусов не будут приглашать на спортивные мероприятия. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме тех трех видов спорта, где это не так. И смогут ли они пройти квалификацию? Я не уверен" - сказал Риди.

Ранее

Совет Международной федерации хоккея отклонил апелляцию россии и беларуси по устранению от соревнований по хоккею.