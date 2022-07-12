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В МОК назвали маловероятным участие спортсменов из рф и беларуси на Олимпиаде-2024

В МОК назвали маловероятным участие спортсменов из рф и беларуси на Олимпиаде-2024

Киев • УНН

 • 157362 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Сэр Крейг Риди заявил, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 маловероятное, поскольку их отстранили от международных соревнований на фоне вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на The Guardian.

Детали

российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже в результате отстранения от международных соревнований, из-за чего невозможно их участие в Играх.

"Я боюсь, что нужно будет принять решение относительно того, что произойдет с каждой из этих двух стран. И я предполагаю, что общее чувство будет таким, что они не должны квалифицироваться. Думаю, что большинство людей борются с тем, как мы можем достичь определенного уровня представительства. В настоящее время нет четкого способа это сделать. Поэтому вы сохраняете статус-кво", - сказал Риди.

По его словам, проблема заключается в том, что примерно за два года до Игр, то есть сейчас, начинается квалификационный период, официально утвержденный международными федерациями и МОК.

"Есть реальная проблема для федераций, у которых есть четкое указание, с которым согласились, что россиян и белорусов не будут приглашать на спортивные мероприятия. Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию, кроме тех трех видов спорта, где это не так. И смогут ли они пройти квалификацию? Я не уверен" - сказал Риди.

Ранее

Совет Международной федерации хоккея отклонил апелляцию россии и беларуси по устранению от соревнований по хоккею.

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